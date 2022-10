Premium Het beste van De Telegraaf

Mathieu van der Poel: brons na de bajes

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was een troostprijs voor Mathieu van der Poel, niet meer dan dat. Het drama in Australië voorafgaand aan de WK op de weg, waarbij MvdP in de bajes belandde, hoopte hij tijdens het WK Gravel weg te spoelen. Van der Poel was blij met de wereldtitel van zijn Belgische ploegmaat Gianni Vermeersch, maar tegelijk wist het fenomeen met brons om zijn schouders dat hij een gouden kans had gemist.