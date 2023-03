Gebroken duim kost Marc Márquez GP van Argentinië

Marc Marquez crasht in de Grote Prijs van Portugal. Ⓒ AFP

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt eind deze week in de Grote Prijs van Argentinië in de MotoGP. De Honda-coureur heeft een operatie aan zijn rechterhand moeten ondergaan, om een breuk in zijn duim te herstellen. Márquez liep die blessure zondag op tijdens de openingsrace van het seizoen in Portugal.