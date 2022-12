Ten Hag: ’We hebben niet zomaar goede, maar tópspelers nodig’

„Ik denk dat we een team hebben en we beschikken over spelers die aan onze criteria voldoen. Maar met alle wedstrijden die eraan komen, is keiharde concurrentie nodig”, doelde Ten Hag op het verbeteren van de breedte van zijn selectie.

Keuzes maken

„Als je ook in alle competities wilt spelen en in alle competities wilt meedoen om de prijzen, heb je spelers nodig. We hebben dus goede spelers nodig. Niet zomaar spelers, je hebt topspelers nodig, ook voor de concurrentie. Je moet ook tactische keuzes kunnen maken. We zijn dus op zoek naar de juiste spelers voor onze ploeg en die moeten voldoen aan onze sportieve criteria, maar ook aan onze financiële criteria.”

Ten Hag neemt het zaterdag met United op tegen Wolverhampton Wanderers. United staat vijfde in de Premier League, de Wolves achttiende. De aftrap is om 13.30 uur.

Bekijk hier de stand en het programma in de Premier League