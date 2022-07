Premium Het beste van De Telegraaf

Een overzicht van stand van zaken bij de drie gepromoveerde clubs Lat ligt hoog voor Emmen, Volendam en Excelsior in Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns, Nick Tol en Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Achter de schermen zijn trainer Wim Jonk en consorten druk bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen, omdat het spelersbudget uiterst beperkt is.

AMSTERDAM - De prestaties van de vorige drie promovendi evenaren zal niet meevallen, want SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles werden vorig seizoen knap negende, elfde en dertiende, maar ook FC Emmen, FC Volendam en Excelsior willen iets moois neerzetten bij hun rentree op het hoogste niveau. Een overzicht van de stand van zaken bij de drie gepromoveerde clubs, die volop in voorbereiding zijn op het nieuwe seizoen en zich in meer of mindere mate al geroerd hebben op de transfermarkt.