Zoon van tennislegendes Agassi en Graf blijkt groot honkbaltalent

Moeder Steffi won maar liefst 22 Grand Slams en vader Andre won er acht. Beiden wonnen ze elk toernooi minstens één keer: de US Open, Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Graf won ook twee gouden medailles: op de Olympische Spelen van Seoel (1988) en Barcelona (1992).

Jaden koos echter niet voor de tennissport. Andre Agassi was immers nooit een grote fan van de tenniswereld en pushte zijn zoon dus niet. De achttienjarige koos voor de honkbalsport (één van de drie grote sporten, naast basketbal en American Football, in de VS) en kan volgens scoutingsverslagen heel goed uit de voeten als pitcher en derde honkman. In Nevada prijkt Agassi op de tweede plek van meest beloftevolle spelers van 2020, terwijl hij over heel de Verenigde Staten op de 171e plaats staat.

Roet in het eten

Een plekje in de eerste tien draftrondes was mogelijk, maar een ellenboogoperatie gooide jammer genoeg roet in het eten. „Ik hou van honkbal en elke wedstrijd zijn er nieuwe uitdagingen”, vertelde Jaden Agassi in een interview aan de MBL (Major Baseball League).

Het coronavirus heeft echter ook lelijk huisgehouden in de honkbalwereld. Waar in de draft normaal gesproken 40 rondes plaatsvinden, gaan steeds meer stemmen op om dat aantal te verminderen tot vijf rondes. Een serieuze klap dus voor veel jonge beloftevolle spelers, die zo hun kans op een plekje bij een professionele ploeg voorlopig kunnen vergeten. Ook voor Agassi dus, die normaal gesproken altijd gedraft zou worden.

Agassi en Graf trouwden in 2001 en hebben naast zoon Jaden ook nog een dochter: Jaz Elle Agassi (16 jaar).