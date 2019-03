Reading heeft opvolger Stam binnen

Paul Clement is officieel gepresenteerd als nieuwe trainer. De 46-jarige oefenmeester was eerder actief als assistent bij onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid, waarmee hij vele nationale en internationale prijzen won. Eerder dit seizoen werd Clement ontslagen als eindverantwoordelijke bij Swansea City, dat inmiddels op de veertiende plaats in de Premier League staat.

Reading-directeur Ron Gourlay is in zijn nopjes met de nieuwe trainer. "Ik ben heel blij dat we een enorm ervaren vooruitstrevende manager zoals Paul hebben aangetrokken", aldus Gourlay op de clubwebsite van Reading FC. "Iedereen bij de club staat volledig achter Paul, net als de spelers. We richten ons in eerste instantie op de eerste acht wedstrijden en we blijven ernaar streven om deze club omhoog te halen."

Clement krijgt met voormalig Ajax-speler en naamgenoot Pelle Clement en oud-SC Heerenveen-speler Joey van den Berg te maken.