Gold Cup: VS veel te sterk voor Trinidad en Tobago

In Cleveland was het elftal van bondscoach Gregg Berhalter met 6-0 veel te sterk voor Trinidad en Tobago.

Voor rust hield Trinidad de schade nog beperkt (1-0) maar na rust scoorden de Amerikanen liefst vijf keer. De VS won zijn eerste wedstrijd al met 4-0 van Guyana.

De andere wedstrijd in de poule tussen Guyana en Panama eindigde onbeslist: 2-2. Na twee wedstrijden heeft de VS zich al geplaatst voor de kwartfinales. Panama heeft na de winst op Trinidad in hun eerste wedstrijd beste kans om ook door te gaan. Het heeft nog wel een punt nodig tegen de VS in de laatste speelronde.