Go Ahead Eagles vraagt hoofdprijs aan Ajax voor Jay Gorter

De Deventenaren vroegen aan Marc Overmars de hoofdprijs voor de jonge keeper. De directeur van Ajax vindt naar verluidt bijna drie keer het bedrag dat Vitesse zou moeten betalen echter lachwekkend, omdat hij weet dat Eagles-grootaandeelhouder Alex Kroes vanuit Arnhem ’slechts’ 750 duizend euro wilde ontvangen voor Gorter. De keeper zit nu in de wachtkamer.

Maandag werd Gorter gesignaleerd op trainingscomplex De Toekomst van de Amsterdammers, waar hij een anderhalf uur durend onderhoud had met trainer Erik ten Hag.

Gorter beleefde met zijn club Go Ahead Eagles een droomseizoen. Door de misstap van De Graafschap tegen Helmond Sport, op de slotdag van de Keuken Kampioen Divisie, promoveerde het elftal van Kees van Wonderen onverwachts naar de Eredivisie. Gorter had met 25(!) clean-sheets in 37 duels een groot aandeel in het Eagles-succes.

Bij Ajax is er een keeperscarrousel aan de gang. De Amsterdammers willen André Onana verkopen, staan open voor een (tijdelijk) vertrek van Kjell Scherpen en trokken Remko Pasveer al aan als concurrent van Maarten Stekelenburg, die zijn contract met één jaar verlengde.