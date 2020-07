Feyenoord-pareltje Kökcu blijft: ’Advocaat tikte me constant aan’

Fer

Met Kökcu en ook Leroy Fer slaagde Feyenoord erin om in één klap twee bepalende spelers langer aan zich te binden. Waarbij eerstgenoemde de Rotterdammers in de toekomst miljoenen moet opleveren. Het Turkse talent, dat nog wacht op zijn debuut voor de nationale ploeg, ligt nog vijf jaar vast, waardoor geïnteresseerde Europese topclubs diep in de buidel moeten tasten als ze Kökcu willen wegkapen.

Zowel Feyenoord als Kökcu had de intentie om met elkaar door te gaan, maar de eerste onderhandelingen leverden geen succes op. In een kritisch interview medio juni noemde Kökcu de situatie ongemakkelijk, omdat hij het gevoel had dat Feyenoord hem deze zomer wellicht liever had verkocht. Dat gevoel kreeg hij naar aanleiding van de eerste aanbiedingen die hij ontving. Daar kreeg hij geen warm gevoel bij. Een paar weken later hebben de partijen elkaar toch gevonden.

Landstitel

En dus kan het vizier van de Turk op komend seizoen, waarvoor hij een helder doel uitspreekt: weer meedoen om de titel. „Kampioen worden was vorig seizoen ook echt mogelijk geweest, we waren op de goede weg”, vertelt hij. „Met de beker hadden we sowieso al een prijs kunnen winnen. Daarom was het balen dat het seizoen ten einde kwam. We staan er goed voor als team, daarom is het extra fijn dat Leroy ook heeft verlengd en we dit team wellicht bij elkaar kunnen houden. Er kunnen leuke dingen ontstaan.”

Er was veel Europese interesse voor Kökcu, waarvoor Arsenal en Sevilla in de markt zouden zijn geweest. „Maar ik heb weggaan naar het buitenland niet echt overwogen, omdat het mijn intentie was om bij Feyenoord te blijven. Het duurde even en soms dacht ik: willen ze niet verlengen met me? Ik vroeg me wel af hoe lang het nog zou duren. Kijk, als ik de stap naar het buitenland had moeten maken, dan had ik ’m gemaakt. Maar ik wilde het liefst hier blijven.”

Dick Advocaat

Voor Kökcu was het aanblijven van Dick Advocaat een van de belangrijkste redenen om zijn toekomst aan Feyenoord te verbinden. „Hij heeft vaak genoeg tegen me gezegd dat ik bij moest tekenen”, lacht de middenvelder. „Na elke training tikte hij me aan en vroeg hij hoe het er mee zat. Hij wist ook van de bepaalde interesse uit het buitenland. Ja, hij is een van de belangrijkste redenen dat ik blijf. Ik heb ook echt gewacht tot hij zelf had bijgetekend.”

Onder De Kleine Generaal brak Kökcu afgelopen seizoen definitief door bij Feyenoord. Advocaat turnde hem om van ’nummer tien’ tot linkshalf en zag zijn pupil zich daarna stormachtig ontwikkelen. „Ik wil komend seizoen in de dubbele cijfers komen. Dat moet goedkomen. Ik denk dat Advocaat het ook van me eist, haha. Wat er onder hem anders is geworden? Ik moet veel meer loopwerk verrichten! Ik was eerst een ouderwetse ’nummer tien’, maar die bestaan eigenlijk niet meer.”

Nu Fer en hijzelf hebben bijgetekend, is de volgende vraag: blijft sterspeler Steven Berghuis? Kökcu: „Ik denk dat hij ook wel beseft dat we voor iets moois kunnen gaan en dat hij daar onderdeel van kan uitmaken. Ik kan niet voor hem beslissen, maar we hebben hem er het liefst weer bij. Als we dit team bij elkaar kunnen houden, dan is alles namelijk mogelijk.”

