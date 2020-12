Opnieuw duel voetbalclub Beerschot uitgesteld wegens corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Allardyce nieuwe trainer West Bromwich Albion

18:27 uur Sam Allardyce is de nieuwe trainer van voetbalclub West Bromwich Albion. Hij wordt bij de formatie uit de Premier League de opvolger van de eerder op de dag ontslagen Kroaat Slaven Bilic. Allardyce heeft een contract voor anderhalf seizoen getekend.

Bilic speelde deze week nog wel met West Bromwich gelijk tegen titelkandidaat Manchester City. De club won dit seizoen echter pas een keer en staat op de voorlaatste plaats.

Voetbal: Opnieuw duel Beerschot uitgesteld wegens corona

17:45 uur In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is opnieuw een wedstrijd van Beerschot uitgesteld vanwege besmettingen met het coronavirus.

Het duel van zaterdag met Cercle Brugge is verschoven, omdat ten minste zeven spelers uit de A-selectie van de club uit Antwerpen positief zijn bevonden. Dat laatste is de norm binnen het protocol.

Dinsdag al werd het duel van de subtopper tegen STVV uitgesteld.

Wielersport: Voormalig wereldkampioen keirin Puerta vier jaar geschorst

17:39 uur De Colombiaanse baanwielrenner Fabián Hernando Puerta is door de internationale wielerbond UCI voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De 29-jarige Puerta won in februari 2018 het wereldkampioenschap op keirin in Apeldoorn, maar werd later dat jaar op de nationale kampioenschappen in zijn eigen land betrapt op het gebruik van de anabole steroïde boldenone.

Puerta was al sinds juni 2018 voorlopig geschorst.

Boldenone is een steroïde die wordt geïnjecteerd in het bloed. Het is een afgeleide van testosteron en heeft sterke anabole eigenschappen. Het middel wordt dan ook veel gebruikt in bodybuilding.

Volleybal: Lycurgus niet naar kwartfinales CEV Cup

16:34 uur De volleyballers van Amysoft Lycurgus zijn er net niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de strijd om de CEV Cup, het op een na hoogste Europese clubtoernooi. Het Roemeense Arcada Galati, met de Nederlander Niels Klapwijk, won de wedstrijd die in Moskou werd gespeeld in een spannende vijfsetter: 25-19 26-24 20-25 21-25 15-10.

Lycurgus speelde zo’n twee maanden geleden de voorlopig enige competitiewedstrijd waarna de sportcompetities vanwege de coronacrisis weer op slot gingen. Voor het toernooi om de CEV Cup bedacht de Europese bond een alternatief plan waarbij de achtste finales en de kwartfinales werden verdeeld over verschillende locaties. De Groningers kwamen uit in Moskou waar het met Arcada Galati een tegenstander trof die in eigen land volop in competitie is. Het team van coach Arjan Taaij kwam net tekort tegen de Roemenen, die donderdag meteen hun kwartfinale zullen spelen.

Doha wint bid voor Aziatische Spelen 2030

17:02 uur Doha heeft het bid voor de Aziatische Spelen van 2030 gewonnen. De strijd ging tussen de hoofdstad van Qatar en de hoofdstad van Saudi-Arabië, Riyad. De Olympische Raad van Azië (OCA) benoemde Riyad als gastheer van het evenement in 2034.

Het stemproces liep uren vertraging op vanwege technische problemen. De nationale olympische comités moesten hun stem online uitbrengen vanwege de coronapandemie.

Saudi-Arabië en Qatar zijn verwikkeld in een diplomatieke ruzie. Onder leiding van de Saudi’s heeft een alliantie van Arabische landen de economische banden met Doha in 2017 doorgesneden vanwege vermeende steun van het regime van Qatar aan Iran.

In Qatar vindt in 2022 ook het wereldkampioenschap voetbal plaats.

Tribunaal CAS spreekt zich donderdag uit over Russische sport

14:30 uur Het internationaal sporttribunaal CAS spreekt zich donderdag (16.00 uur) uit over de schorsing van Russische sporters voor de Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Het wereldantidopingbureau WADA schorste Rusland in december 2019 voor vier jaar wegens grootscheepse overtreding van de dopingregels. Het Russische antidopingbureau tekende beroep aan tegen die straf.

Het tribunaal heeft in november vier dagen besteed aan de zaak, zittingen die eerder werden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Een deel van de hoorzitting is gegaan via videobijeenkomsten. Het gaat om de vraag of Russische sporters de komende jaren welkom zijn op grote toernooien of eventueel onder neutrale vlag kunnen deelnemen. Ook wordt besloten of Rusland de komende jaren nog internationale evenementen mag organiseren.

Voetbal: West Bromwich Albion ontslaat trainer Bilic

13:24 uur West Bromwich Albion heeft trainer Slaven Bilic ontslagen. De 52-jarige Kroaat was anderhalf jaar in dienst bij de club uit de Premier League.

West Brom staat in de Premier League negentiende met slechts 7 punten uit dertien duels. Alleen Sheffield United, dat 1 punt heeft, staat lager. Dinsdag pakte de ploeg van Bilic nog een punt in de uitwedstrijd tegen Manchester City (1-1).

Bilic, in het verleden ook trainer bij West Ham United, Besiktas en Lokomotiv Moskou, wist vorig seizoen met West Bromwich Albion promotie naar de Premier League te bewerkstelligen.

Schaatsen: Ook Europees hof geeft oud-schaatsers Kerstholt en Tuitert gelijk

12:56 uur Ook de Europese rechter geeft oud-schaatsers Niels Kerstholt en Mark Tuitert gelijk. De internationale schaatsbond ISU mocht hen niet straffen als ze zouden meedoen aan de Icederby in Dubai, bevestigt het Gerecht van de Europese Unie.

Gewezen shorttracker Kerstholt en voormalig langebaanschaatser Tuitert wilden in 2014 deelnemen aan het lucratieve nieuwe toernooi, maar de ISU verzette zich daar fel tegen. De Icederby was niet door de bond georganiseerd en die gaf geen toestemming. De ISU dreigde schaatsers die wilden meedoen zelfs levenslang te schorsen.

Daarop stapte het tweetal naar de Europese Commissie, die oordeelde dat de schaatsbond buiten zijn boekje ging. De bond zou zich gedragen als een monopolist. De ISU stapte daarop naar het Gerecht. Maar dat bevestigt dat de bond met de strafmaatregelen voor deelname aan niet-toegestane wedstrijden de Europese mededingingsregels schendt. „Het was een historische uitspraak en nu is er nogmaals een bevestiging”, reageerde Tuitert woensdag.

Badminton: Foo Kune twee jaar geschorst wegens doping

12.15 uur: Badmintonster Kate Foo Kune, vlaggendraagster voor Mauritius bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Rio 2016, is voor twee jaar geschorst wegens overtreding van de dopingregels. Foo Kune (27) werd eerder vrijgesproken door het antidopingpanel van de internationale badmintonbond BWF. Die bond ging tegen dat besluit in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Foo Kune werd positief getest op doping tijdens het Afrikaans kampioenschap van 2019. Ze verklaarde tegenover de BWF dat er sprake was geweest van sabotage en dat ze zich niet bewust was geweest van de inname van een verboden middel. Het CAS oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor haar bewering. De schorsing gaat deze week in. Dat betekent dat ze haar dit jaar veroverde Afrikaanse titel niet hoeft in te leveren, maar de Olympische Spelen van Tokio zal moeten missen.

Foo Kune is momenteel nog de nummer 105 van de wereld.

Voetbal: Door corona gehinderd Eupen ook komend weekeinde niet in actie

11.38 uur: De Belgische voetbalclub KAS Eupen komt ook komend weekeinde niet in actie vanwege het aantal coronabesmettingen in de selectie. De Pro League, de organisatie achter de hoogste klasse van het Belgische voetbal, bevestigde woensdag dat het voor zaterdag geplande duel tussen KV Oostende en Eupen niet doorgaat. De afgelopen week moest Eupen ook de competitiewedstrijden tegen Zulte Waregem en Genk al uitstellen.

Vorige week woensdag werd bekend dat zeven spelers van Eupen positief hadden getest. Zondag was het aantal positieve gevallen al opgelopen tot dertien onder de spelers en vijf onder de stafleden. Maandag werden opnieuw coronatests afgenomen, waarbij liefst 22 coronagevallen, waarvan 17 spelers, ontdekt werden. Eupen zit zo ruim boven het aantal van zeven besmette spelers dat de Pro League als grens beschouwt om tot afgelasting over te gaan.

Eerder werd in oktober al een duel van Eupen uitgesteld vanwege het aantal coronabesmettingen.

Volleybal: Nevobo ziet hoofdsponsors vertrekken

11.12 uur: De Nederlandse volleybalbond, Nevobo, ziet twee belangrijke hoofdsponsors na dit jaar de samenwerking beëindigen. Het gaat om Ilionx en DELA. Ilionx ondersteunde het Nederlandse vrouwenteam, DELA was een belangrijke sponsor in het beachvolleybal.

Ilionx was sinds eind 2015 aan de bond verbonden, uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA was sinds 2017 betrokken bij het beachvolleybal. DELA was onder meer naamgever van diverse grote toernooien als het DELA Beach Open in Den Haag, het World Tour-toernooi dat werd gespeeld bij Sportcampus Zuiderpark.

Ilionx en de staf van de volleybalsters van Oranje werkten de afgelopen jaren gezamenlijk aan innovaties op het gebied van datagebruik in het volleybal. Die werkzaamheden worden wel voortgezet.

Schaatsen: KNSB schrapt noodgedwongen wedstrijden

10.52 uur: De lockdown vanwege het coronavirus heeft ook gevolgen voor wedstrijden die schaatsbond KNSB organiseert. De topwedstrijden voor de schaatsers en shorttrackers kunnen de komende maanden doorgaan, maar onder meer het NK kunstrijden en de KNSB-Cupwedstrijden in het langebaanschaatsen en shorttrack zijn van de kalender gehaald.

Het marathonpeloton reed dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De KNSB meldt dat er intensief overleg plaatsvindt met NOC*NSF om het marathonschaatsen als topsportcompetitie aan te merken. Als de topdivisies dat stempel krijgen, worden voor hen wedstrijden mogelijk via een aangepaste kalender.

„We hopen daar een dezer dagen duidelijkheid over te krijgen”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. „We zijn in ieder geval superblij dat we topsport langebaan en shorttrack draaiende kunnen houden. We zullen met deze uitzonderingspositie uiterst zorgvuldig om blijven gaan.”

De eerstvolgende wedstrijden in Thialf die wel doorgaan zijn het WK-kwalificatietoernooi langebaan (26-28 december) en de NK allround shorttrack (2-3 januari). Na een weekend pauze begint de reeks internationale langebaanwedstrijden, waarvoor in en rond Heerenveen een bubbel voor deelnemers en begeleiders wordt gecreëerd. Zij werken in Thialf de volgende wedstrijden af: EK allround en sprint (16-17 januari), twee wereldbekers (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari). De shorttrackers hebben hun EK in Polen (22-24 januari) en gaan zich daarna voorbereiden op de WK, van 5 tot en met 7 maart in Dordrecht.

De meeste schaatsbanen zijn vanwege de aangescherpte maatregelen geheel of gedeeltelijk dicht. De KNSB onderzoekt de mogelijkheden om trainingen voor bijvoorbeeld talenten toch te laten doorgaan. „De impact op de hele schaatswereld is groot”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. „Dat zo veel ijsbanen hun deuren moeten sluiten is teleurstellend en vervelend, voor zowel de schaatsers als de ijsbaanexploitanten. Maar we snappen het allemaal, want deze maatregelen van het kabinet zijn nu eenmaal nodig om het virus te beteugelen.”

Badminton: Geen NK begin 2021

10.08 uur: De NK badminton gaan volgend jaar niet door. De nationale titelstrijd zou van 5 tot en met 7 februari gehouden worden in Almere.

„Met het ingaan van de nieuwe lockdown is het aannemelijk dat we in februari 2021 ook geen toestemming krijgen van de overheid voor het organiseren van een NK”, aldus de organisatie. „Badminton Nederland heeft overwogen om de nationale titelstrijd later in het jaar te organiseren. Echter is dit gezien de normaal gesproken volle badmintonkalender geen optie.”

Bij de mannen ging de titel begin dit jaar naar Mark Caljouw, bij de vrouwen naar Soraya de Visch Eijbergen.