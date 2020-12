Sport Kort: Geen NK badminton begin 2021

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: Nevobo ziet hoofdsponsors vertrekken

11.12 uur: De Nederlandse volleybalbond, Nevobo, ziet twee belangrijke hoofdsponsors na dit jaar de samenwerking beëindigen. Het gaat om Ilionx en DELA. Ilionx ondersteunde het Nederlandse vrouwenteam, DELA was een belangrijke sponsor in het beachvolleybal.

Ilionx was sinds eind 2015 aan de bond verbonden, uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA was sinds 2017 betrokken bij het beachvolleybal. DELA was onder meer naamgever van diverse grote toernooien als het DELA Beach Open in Den Haag, het World Tour-toernooi dat werd gespeeld bij Sportcampus Zuiderpark.

Ilionx en de staf van de volleybalsters van Oranje werkten de afgelopen jaren gezamenlijk aan innovaties op het gebied van datagebruik in het volleybal. Die werkzaamheden worden wel voortgezet.

Schaatsen: KNSB schrapt noodgedwongen wedstrijden

10.52 uur: De lockdown vanwege het coronavirus heeft ook gevolgen voor wedstrijden die schaatsbond KNSB organiseert. De topwedstrijden voor de schaatsers en shorttrackers kunnen de komende maanden doorgaan, maar onder meer het NK kunstrijden en de KNSB-Cupwedstrijden in het langebaanschaatsen en shorttrack zijn van de kalender gehaald.

Het marathonpeloton reed dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. De KNSB meldt dat er intensief overleg plaatsvindt met NOC*NSF om het marathonschaatsen als topsportcompetitie aan te merken. Als de topdivisies dat stempel krijgen, worden voor hen wedstrijden mogelijk via een aangepaste kalender.

„We hopen daar een dezer dagen duidelijkheid over te krijgen”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. „We zijn in ieder geval superblij dat we topsport langebaan en shorttrack draaiende kunnen houden. We zullen met deze uitzonderingspositie uiterst zorgvuldig om blijven gaan.”

De eerstvolgende wedstrijden in Thialf die wel doorgaan zijn het WK-kwalificatietoernooi langebaan (26-28 december) en de NK allround shorttrack (2-3 januari). Na een weekend pauze begint de reeks internationale langebaanwedstrijden, waarvoor in en rond Heerenveen een bubbel voor deelnemers en begeleiders wordt gecreëerd. Zij werken in Thialf de volgende wedstrijden af: EK allround en sprint (16-17 januari), twee wereldbekers (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari). De shorttrackers hebben hun EK in Polen (22-24 januari) en gaan zich daarna voorbereiden op de WK, van 5 tot en met 7 maart in Dordrecht.

De meeste schaatsbanen zijn vanwege de aangescherpte maatregelen geheel of gedeeltelijk dicht. De KNSB onderzoekt de mogelijkheden om trainingen voor bijvoorbeeld talenten toch te laten doorgaan. „De impact op de hele schaatswereld is groot”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. „Dat zo veel ijsbanen hun deuren moeten sluiten is teleurstellend en vervelend, voor zowel de schaatsers als de ijsbaanexploitanten. Maar we snappen het allemaal, want deze maatregelen van het kabinet zijn nu eenmaal nodig om het virus te beteugelen.”

Badminton: Geen NK begin 2021

10.08 uur: De NK badminton gaan volgend jaar niet door. De nationale titelstrijd zou van 5 tot en met 7 februari gehouden worden in Almere.

„Met het ingaan van de nieuwe lockdown is het aannemelijk dat we in februari 2021 ook geen toestemming krijgen van de overheid voor het organiseren van een NK”, aldus de organisatie. „Badminton Nederland heeft overwogen om de nationale titelstrijd later in het jaar te organiseren. Echter is dit gezien de normaal gesproken volle badmintonkalender geen optie.”

Bij de mannen ging de titel begin dit jaar naar Mark Caljouw, bij de vrouwen naar Soraya de Visch Eijbergen.