PSV spoelt Europese kater weg met zege op FC Groningen

De ploeg van Trainer Roger Schmidt kwam prima uit de startblokken. Al in de zevende minuut knalde Cody Gakpo de Eindhovenaren met een heerlijk schot op 1-0.

Het was Cyril Ngonge die het publiek in het Philips Stadion snel daarna stil kreeg. Na een kwartier spelen had ex-PSV’er de stand weer gelijkgetrokken om vervolgens drie minuten later voor een onverwachte 1-2 voorsprong te zorgen.

PSV zette voor rust nog orde op zaken. Eerst was het Mohamed El Hankouri die de 2-2 voor zijn rekening nam. In de extra speeltijd van de eerste helft kwam PSV opnieuw op voorsprong door een doelpunt van André Ramalho. Hij kopte raak uit een corner.

Tweede helft

Tien minuten na rust was de spanning alweer helemaal verdwenen. Eran Zahavi tekende -na goedkeuring van de VAR die keek of het geen buitenspel was- voor de vierde Eindhovense treffer. De Groningers kregen nog wat mogelijkheden om terug te komen. Zo schoot Tomás Suslov bijna raak uit een vrije trap, maar PSV-goalie Joël Drommel bracht redding. Invaller Bruma maakte diep in blessuretijd op fraaie wijze de 5-2.

