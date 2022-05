Parsons volgt voorbeeld Wiegman bij Leeuwinnen en hakt op tijd knopen door

Alleen als iemand ernstig geblesseerd of ziek raakt, mag na de deadline nog een vervanger worden opgeroepen. Dat kan alleen als een UEFA-arts na een medische check de ernst bevestigt en goedkeuring geeft voor een ’wissel’.

De naar het gastland Engeland vertrokken Sarina Wiegman maakte in haar periode als bondscoach van Oranje ook altijd ruim van tevoren haar toernooiselectie bekend. De Haagse succescoach wilde op die manier de negatieve én positieve emoties die loskomen bij een dergelijk keuzemoment zo ver mogelijk van het toernooi weghouden.

De Leeuwinnen druppelen ter voorbereiding op het EK vanaf 9 juni binnen op de KNVB Campus in Zeist. Sommige speelsters arriveren later, omdat zij tot diep in mei nog in clubverband in actie kwamen of zelfs begin juni nog moeten spelen.

Parsons heeft komende maand nog drie duels om zijn ploeg klaar te stomen voor het EK. Op 24 juni wordt in Leeds geoefend tegen Engeland. Vier dagen later volgt het uitgestelde WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland. Die wedstrijd wordt in Enschede afgewerkt en publiek is niet welkom. De KNVB hief recent de Wit-Russische boycot op, maar wil vanwege de gevoeligheden rond de oorlog in Oekraïne zo min mogelijk ruchtbaarheid geven aan het treffen. Op 2 juli volgt in Enschede de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland.

Het EK begint voor Nederland op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden, in Sheffield. Vier dagen later is Portugal in Leigh de tweede tegenstander. Het Zuid-Europese land is de vervanger van Rusland, dat vanwege de agressie richting Oekraïne is uitgesloten van deelname. Op 17 juli keert Oranje terug in Sheffield en is Zwitserland de laatste opponent in de groepsfase. Zowel Sheffield als Leigh ligt in de buurt van Manchester. De Leeuwinnen slaan hun tenten op in het nabijgelegen Worsley, waar zij verblijven in een viersterrenhotel.