Harde dreun voor Bosz met Lyon

Bij rust stond het al 0-3. In plaats van weer volop mee te doen om Europees voetbal is Lyon - dat aan de betere hand leek - nu gezakt naar de ondermaatse tiende plaats in de Ligue 1.

„Gezien het spel van de laatste weken hadden we vooraf veel vertrouwen, maar we hebben verdiend verloren. We wisten dat dit een belangrijke wedstrijd was en wilden agressief zijn en druk uitoefenen, maar het was het tegenovergestelde”, aldus een teleurgestelde Bosz, in wie voorzitter Jean-Michel Aulas onlangs zijn vertrouwen nog uitsprak.

Komende donderdag wacht het Europa League-duel met FC Porto. Het elftal van Bosz won de heenwedstrijd in Portugal met 1-0.