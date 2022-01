Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert (16) dragen de vlag op Spelen: ’Opa is de aanstichter’

De keuze van chef de mission Carl Verheijen is vergelijkbaar met die van zijn collega Pieter van den Hoogenband, vorig jaar voor de Zomerspelen in Tokio. Toen was het voor het eerst mogelijk twee vlaggendragers aan te wijzen en werd de eer gegund aan de doorgewinterde olympiër Churandy Martina (36) en aan de debuterende 16-jarige skater Keet Oldenbeuving.

Voor de 16-jarige kunstschaatsster Van Zundert werd het jaar 2021 uitgeluid met dé voor haar gedroomde mededeling. Op 31 december ontving de olympische debutante het telefoontje van NOC*NSF waar ze op hoopte. „’Gefeliciteerd’, hoorde ik aan de andere kant van de lijn. ’Je mag tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen de Nederlandse vlag dragen’. Daardoor was het voor mij een supereinde van het jaar. Ik ben de jongste deelnemer en zie dit als een hele eer”, glundert Van Zundert.

Van Zundert vertelt dat het idee is ontstaan toen ze, na haar uitverkiezing dankzij een zestiende plaats op het WK kunstrijden, met haar opa in gesprek was. „Die kwam met de vraag hoe ik het zou vinden om de vlag te dragen? Ik zei eerst nog: ’Opa, dat kan helemaal niet, want dit zijn mijn eerste Olympische Spelen’. Maar hij vond het niet zo’n gek idee en toen heb ik het hier en daar in wat interviews geroepen. Maar opa is de aanstichter, haha.”

Verheijen vond het een prachtig duo als visitekaartje van TeamNL. „Kjeld behoeft uiteraard nauwelijks introductie. Hij ontpopte zich in 2018 als de absolute koning van de Spelen met goud op zowel de 1.000 als de 1.500 meter. Lindsay wordt 1 februari zeventien jaar en is de jongste binnen onze ploeg. Ze heeft laten zien over uniek talent te beschikken. Voor het eerst in 46 jaar mag er weer een Nederlandse kunstrijdster naar de Spelen. Daarmee is haar prestatie nu al historisch.”

TeamNL

TeamNL gaat met zeker 35 atleten naar de Olympische Spelen in Beijing. Dat vertelde chef de mission Carl Verheijen tijdens een uitzending rondom de teamoverdracht van sportkoepel NOC*NSF in Amsterdam.

De olympische ploeg bestaat momenteel uit 19 vrouwen en 16 mannen van drie verschillende sportbonden, schaatsbond KNSB, de Nederlandse Ski Vereniging en de Bob en Slee bond Nederland (BSBN). Daar zou nog een team rond bobsleeër Ivo de Bruin bij kunnen komen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF droeg TeamNL over aan de chef de mission Verheijen voor de Olympische Spelen en Esther Vergeer voor de Paralympische Spelen. De voorzitter overhandigde beiden een grote enveloppe met daarin de Nederlandse vlag.

IOC

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de atleten die gaan deelnemen aan de Winterspelen van Beijing opgeroepen tot uiterste voorzichtigheid. Volgens de instantie kan het evenement „veilig” doorgaan, ondanks de opkomst van een nieuwe variant van het coronavirus en een toename in de besmettingen. „Beperk fysieke interactie tot een minimum”, vraagt het IOC aan de atleten.

„Wees uiterst waakzaam”, is de oproep van de Duitse voorzitter Thomas Bach verder. „Zorg ervoor dat je niet enkele dagen voor het begin van de wedstrijden van je olympische droom wordt beroofd, door een moment van onachtzaamheid. Volg alle richtlijnen die in de handboeken staan. De organisatie ter plekke doet er in elk geval alles aan. We liggen op schema voor een veilig evenement.”

Bach benadrukte opnieuw geen enkele reden te zien om te Winterspelen, die begin volgende maand van start gaan in China, uit te stellen.

