Serie A: Inter houdt hoop op landstitel levend

Daardoor verstevigde Inter de derde plaats, met zes punten minder dan koploper Juventus en vijf punten minder dan nummer 2 Lazio. Er zijn in de Serie A nog twaalf speelronden te gaan.

Inter, met Stefan de Vrij in de gelederen, kwam in de tiende minuut op voorsprong uit een ragfijne aanval, met de Deen Christian Eriksen (ex-Ajax) in een inleidende rol. Romelu Lukaku was de afmaker, 1-0. Voor de Belgische spits was het zijn achttiende treffer in zijn eerste seizoen in de Serie A.

Lautaro Martinez zorgde in de 33e minuut voor 2-0. Na de rust bracht Morten Thorsby (ex-SC Heerenveen) de spanning terug (2-1), maar de gelijkmaker bleef uit.

Atalanta wint overtuigend

Atalanta won de eerste wedstrijd na de coronapauze overtuigend. De ploeg van de basisspelers Hans Hateboer en Marten de Roon was op eigen veld met 4-1 te sterk voor middenmoter Sassuolo. Voor de thuisclub kwamen Berat Djimsiti, Duvan Zapata en Mehi Bourabia (eigen doel) in de eerste helft tot scoren. Na de rust trof de Colombiaan Zapata opnieuw doel. In de extra tijd scoorde Bourabia opnieuw, deze keer in het juiste doel.

Atalanta verstevigde met de ruime overwinning de vierde plaats, die in Italië ook nog recht geeft op deelname aan de Champions League. Nummer 5 AS Roma staat nu op zes punten. Hateboer en De Roon speelden de gehele wedstrijd bij Atalanta.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A