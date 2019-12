’Anders maken we Rico plat in zijn hoofd’

,,We zijn heel erg in balans. Rico traint altijd. Ook als hij geen gevecht heeft. Dan is het sowieso prima te combineren, al blijven manager Karim Erja en ik altijd goed opletten”, zo verzekert de trainer.

Dennis Krauweel en Rico Verhoeven zitten vaak met elkaar in de auto en bespreken dan van alles. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

,,Kijk, Rico wil ook op entertainmentvlak succesvol zijn. Als we hem dat ontnemen, maken we hem plat in zijn hoofd. Daarom vinden we het goed dat hij ook prikkels buiten de sport zoekt en proberen we altijd een oplossing te vinden. Soms verschuiven we het een en ander.”

In de laatste drie maanden voor een partij wordt alleen bij hoge uitzondering nog iets ondernomen. ,,Het kickboksen moet altijd de hoofdmoot blijven. Rico de vechter is namelijk de brandstof voor alles daaromheen.”

Dennis Krauweel voor de deur van zijn sportschool, het Superpro Sportcenter. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

