FC Utrecht haalt Nick Viergever binnen

Voetbal

Ajax bevestigt: Alfred Schreuder opvolger Erik ten Hag

Ajax, Club Brugge en Alfred Schreuder hebben overeenstemming bereikt over de overgang van de trainer naar Ajax. Schreuder tekent een contract dat na dit seizoen ingaat en een looptijd heeft van twee jaar, tot en met 30 juni 2024. In de overeenkomst is een optie opgenomen voor nog een derde seizoen.