Hidde ter Avest bloeit op bij FC Utrecht: ’Ik kon in de slotfase iets extra’s doen’

Voetbal

Live Eredivisie: Sparta ontvangt Fortuna

De KNVB heeft vanwege de winterse omstandigheden enkele wedstrijden in deze Eredivisie-speelronde veranderd in aanvangstijd. Veel duels zijn naar voren gehaald op deze zaterdag. Zo speelt PSV al om 16.30 uur bij ADO Den Haag. Ook Ajax komt al vroeg in de avond in actie, vanaf 18.45 uur. Volg alle du...