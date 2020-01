Danny Blind: ’Gaat op zich goed met Daley, hij traint weer’

„Het gaat op zich goed”, vertelde de oud-bondscoach. „Hij is weer begonnen met zijn trainingsprogramma. Er wordt nu per dag bekeken hoe dat gaat en wat dan het vervolg moet zijn. Hij moet het langzaam weer opbouwen. Hij is weer aan het ’optrainen’. Gisteren heeft Erik ten Hag (trainer Ajax, red.) er ook wat over gezegd, ook om te voorkomen dat iedere dag dezelfde vraag komt. Het wordt gewoon per dag bekeken. Natuurlijk heeft iedereen wel iets in zijn hoofd, maar het lijkt mij niet verstandig om daar nu iets over te zeggen.”

Defibrillator

Daley Blind herstelt van een ontstoken hartspier. Bij de Ajacied is vorige maand een defibrillator aangebracht. De verdediger mocht geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwijzen dat hij weer helemaal in orde is.

Ten Hag vertelde vrijdagmiddag op de persconferentie al geen zin te hebben om iedere week vragen over de toestand van Blind te beantwoorden. „Het kan een week, maar ook een maand of langer duren. Als we iets te melden hebben, dan doen we dat. Zullen we dat zo afspreken?”, stelde hij.