Femke Bol dendert door en wint ook op Diamond League 400 meter horden

Haar tijd was goed voor een meeting record voor de Athletissima in Lausanne, de elfde van dertien Diamond Leaguewedstrijden dit jaar. Bol loopt dit seizoen nog één wedstrijd, de Diamond Leaguefinale in Zürich op 7 en 8 september.

Bol startte ietwat voorzichtig in Lausanne, lag halverwege zelfs nog wat achter op enkele atletes, waaronder de oud wereldrecordhoudster Dalilah Muhammad uit Amerika. Op het laatste rechte stuk nam ze echter weer veel afstand op haar tegenstanders, waarvan de Jamaicaanse Janieve Russell met een tijd van 53.92 seconden nog dichtst bij bleef.

„Het is geweldig om hier een meeting record te lopen en weer in 52 te finishen”, vertelde Bol na afloop. „De eerste 200 meter voelde makkelijk en ik zat niet al te dicht o[p de horden. Het tweede deel is mijn betere deel dit jaar. Ik word moe, maar ik was minder moe dan verwacht eigenlijk. De laatste dagen lag ik elf uur per dag in bed. Ik ben blij dat ik een paar dagen rust heb tot mijn laatste race van het seizoen in Zürich.”

Klaver

Lieke Klaver werd zesde op de 400 meter in 51.15 in een sterk internationaal deelnemersveld. De winst ging naar de Dominicaanse Marileidy Paulino in 49.87, die tweede bij de WK atletiek werd.

Ook Nadine Visser kon niet imponeren op de 100 meter horden. Zij werd zevende in 12.81 (wind: -0,9 m/s), wel juist vóór de Zwitserse Ditaji Kambundji die tijdens de EK atletiek éénhonderdste sneller was dan Visser en daarmee een bronzen medaille won. De jonge N’ketia Seedo (19) mocht na een snelle voorronde op de 100 meter (11.28) starten in de A-serie 100 meter, omdat wereldster Shelly-Ann Fraser-Pryce kort voor de start een verrekking opliep. Seedo werd zevende in 11.41, op gepaste afstand van de Amerikaanse Aleia Hobbs (10.87).

Aan het eind van de avond startten zowel Klaver als Seedo nog een keer op de 4x100 meter estafette. Samen met Jamile Samuel en Naomi Sedney kwamen ze tot een tijd van 43.02, goed voor een tweede plaats en een beste seizoenstijd.