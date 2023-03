Premium Het beste van De Telegraaf

Kudus houdt Amsterdammers in spoor van koploper Feyenoord Zakelijkheid even boven alles bij Ajax: ’Soms sloegen spelers zich achteraf voor de kop’

Goudhaantje Mohammed Kudus probeert zich te ontdoen van Dirk Proper. Ajax wint moeizaam van NEC dankzij de Ghanees. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Ajax blijft dankzij een treffer van Mohammed Kudus, die tegen NEC Nijmegen genoeg was voor de 1500e zege van de Amsterdammers in de Eredivisie (1-0), in het spoor van koploper Feyenoord. John Heitinga verontschuldigde zich na afloop min of meer voor de wijze waarop de overwinning tot stand kwam. „Helaas was de amusementswaarde – afgezien van het eerste gedeelte – niet heel hoog. Mensen komen naar het stadion en willen worden vermaakt, maar wij trokken de drie punten zakelijk over de streep.”