Eerste Divisie sterker dan ooit tevoren

Seizoensstart hard gelag voor Brama: ’Dit is wel echt een domper’

FC Twente is met een 23-koppige selectie naar Belgrado gereisd voor de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FK Cukaricki. De laatste aanwinst Anass Salah-Eddine en de van een blessure herstelde Robin Pröpper zijn van de partij, maar routinier Wout Brama is in Hengelo ach...