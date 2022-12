Oranje verlaat spelershotel en is op weg naar vliegveld van Doha

Oranje, dat op 15 november arriveerde in Doha, werd vrijdagavond uitgeschakeld op het WK. Argentinië bleek na strafschoppen te sterk, net als acht jaar geleden in de halve finale van het WK in Brazilië.

De meeste voetballers van Oranje moeten zich snel bij hun club melden. Virgil van Dijk komt op 26 december alweer in actie met Liverpool in de Premier League. De Engelse club hervat dan de Engelse competitie met een uitwedstrijd tegen Aston Villa. Frenkie de Jong en Memphis Depay spelen op 31 december met FC Barcelona tegen Espanyol.

Ajax, hofleverancier van Oranje, voetbalt op 8 januari een uitwedstrijd tegen NEC. Twee dagen eerder spelen FC Twente en Emmen het eerste duel van de tweede helft van de competitie van de Eredivisie. Het Nederlands elftal komt in maart weer bijeen onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Oranje opent op 24 maart het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 in Duitsland met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Drie dagen later wacht een thuisduel met Gibraltar. Griekenland en Ierland zijn de andere tegenstanders in de poule.