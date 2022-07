Vice-voorzitter IOC wil Russen en Wit-Russen weren van Olympische Spelen

Reedie stelt dat er snel snel behoefte is aan duidelijkheid omdat binnenkort de kwalificatietoernooien en -wedstrijden voor de Spelen al beginnen. „Er zal een beslissing moeten worden genomen over wat er met deze twee landen gebeurt. Ik denk dat het algemene gevoel is dat de atleten uit deze landen niet in aanmerking zouden moeten komen voor deelname”, aldus de bestuurder tegen Britse media.

„Het is goed om aan de voorkant duidelijkheid te verschaffen. Dat is beter dan straks tegen atleten te zeggen: je hebt je gekwalificeerd maar je mag niet meedoen, omdat we de regels hebben veranderd.”