Noodtoestand in Tokio drie maanden voor Olympische Spelen

Premier Yoshihide Suga zegt dat de noodtoestand geldt voor de regio’s rond de steden Tokio, Kyoto, Osaka en Hyogo. De Olympische Spelen stonden eigenlijk gepland voor de zomer van 2020, maar werd toen afgelast vanwege de coronapandemie.

Na de afkondiging van de noodtoestand zei Saiko Hashimoto, voorzitster van het organisatiecomité van Tokio 2020, dat annulering niet aan de orde is. „We zullen genoeg maatregelen nemen zodat de Spelen veilig zullen kunnen doorgaan.”

De nieuwe maatregelen lopen van 25 april tot 11 mei. Horecazaken waar alcohol wordt geserveerd moeten de deuren sluiten en sportwedstrijden vinden zonder publiek plaats. Bij de Olympische Spelen mogen sowieso al geen buitenlandse fans aanwezig zijn.

Het is al de derde keer dat Japan een noodtoestand afkondigt voor onder meer Tokio. De vorige noodtoestand in Tokio werd begin januari ingesteld, en die werd ongeveer een maand geleden opgeheven.

Nu is er dus een nieuwe noodtoestand uitgeroepen – in andere regio’s in Japan was die overigens al uitgeroepen – omdat Japan in een vierde golf zit, die agressiever en heviger is dan de vorige golven en waarbij verschillende varianten van het virus opduiken.