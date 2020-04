Bizarre corona-theorieën Engelse topbokser

Volgens de tweevoudig wereldkampioen in het superlichtgewicht is het virus dat wereldwijd voor veel doden zorgt door mensen ontwikkeld en kan de uitbraak niet worden los gezien van de 5G-torens. Op Instagram laat Khan verder weten dat hij er van overtuigd is dat het virus de wereld in is geholpen om de bevolkingsgroei in te perken.

Khan speldt zijn 1.3 miljoen volgers op Instagram op de mouw: „Ik denk niet dat het virus uit China komt. Dat is een leugen, echt. Mensen zeggen dat er vleermuizen en ratten zijn gegeten en dat het toen misging, wat een onzin. Geloven jullie dat? Ik niet. Coronavirus dit, coronavirus dat. Jullie worden er waarschijnlijk flauw van, net als ik. Denken jullie niet dat het te maken heeft met het bouwen van de 5G-torens?

Khan, in 2004 op 17-jarige leeftijd winnaar van olympisch zilver in Athene, vervolgt: „Het is door mensen gemaakt. Het is er met een reden, terwijl ze 5G testen. Het kan zijn dat ze het hebben ontwikkeld om de de groei van de bevolking onder controle te houden, om van een hoop mensen af te komen.”

De uitbraak van het coronavirus begon eind 2019 in de Chinese regio Wuhan en verspreidde zich binnen een aantal maanden over de hele wereld. Sinds maart is er sprake van een pandemie.

Khan zit door de coronacrisis in zelfisolatie in zijn huis in het Engelse Bolton. De bokser liet onlangs weten te twijfelen over het voortzetten van zijn loopbaan. „Of ik weer ga vechten? Ik weet het niet. Ik voer een innerlijk gevecht met mezelf”, liet hij toen weten.