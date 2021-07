Oud-spelers Ajax en Feyenoord walgen van acties richting Steven Berghuis

Voetballegendes van Ajax en Feyenoord hebben onderling het grootste plezier tijdens een golftoernooi in Abcoude. Sjaak Swart: „Kijk hoe wij met elkaar omgaan en neem daar een voorbeeld aan.” Ⓒ FOTO MARCEL ANTONISSE/ ANTONISSE

ABCOUDE - Het bulderen van het lachen was tot in de wijde omtrek te horen. Op de jaarlijkse golfdag voor oud-spelers van Feyenoord en Ajax rolden de tranen over de wangen van de oud-voetballers, nadat Simon Tahamata van Sjaak Swart te horen had gekregen dat er voor hem een midgetgolfbaan was geregeld. „Zo kan het dus ook”, benadrukte Wim Rijsbergen op golfbaan Hoge Dijk in Abcoude de innige vriendschap tussen de voormalige rivalen.