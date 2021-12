Key United sorteert voor op veranderingen in voetballand

Per 1 juli geldt er voor makelaars een maximum percentage bij de verkoop van spelers en een maximaal percentage dat zij van het spelerssalaris ontvangen. Toch zijn de veranderende regels niet de voornaamste reden voor de oprichting van Key United. Juist de voetballers staan volgens Albers en Schouten voorop.

„We beschikken samen over enorm veel ervaring in de nationale en internationale markt en met meer specialisten kunnen we de kwaliteit van onze service nog beter op onze spelers afstemmen”, zegt Albers die met Rob Witschge samenwerkt en onder anderen Steven Berghuis, Hans Hateboer, Dani de Wit, Kenneth Taylor en Carel Eiting meeneemt naar het nieuwe kantoor. In 2020 regelde Albers de transfer van Donny van de Beek naar Manchester United.

„Deze samenwerking zorgt voor schaalvergroting op het gebied van ons internationale netwerk van clubs en bonden en voor een nog grotere kans op mooie stappen voor onze spelers. Kortom, een positieve ontwikkeling voor onze huidige groep. En nieuwe spelers die zich de komende jaren bij ons gaan aansluiten”, voegt Schouten daaraan toe. Samen met Wesley Verhoek en Niels van Duinen is hij verantwoordelijk voor het inbrengen van onder anderen Sepp van den Berg, Jeroen Zoet en Jerdy Schouten.

„Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en passie voor voetbal samen een sterker team vormen, dat meer kan bereiken dan wij afzonderlijk doen en kijken we uit naar een mooie toekomst samen”, aldus Albers en Schouten.