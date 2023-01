Jutta Leerdam: ’Meer zin dan ooit’

„Het is nu al mijn beste seizoen ooit en ik ben erg blij dat het zo goed gaat”, vertelt Leerdam, die de laatste maanden vrijwel alles wint wat er te winnen valt. „Ik wil heel graag ook Europees kampioen sprint worden, maar mijn belangrijkste doel volgt in maart. Dan wil ik in een vol Thialf mijn tweede wereldtitel op de 1000 meter veroveren.”

De meervoudig wereldkampioene zit naar eigen zeggen in een heerlijke flow. „Ik heb meer zin in wedstrijden dan ooit. Vroeger had ik dat niet, dan had ik soms zoveel zenuwen dat ik er misselijk van werd. Doordat ik in mijn nog jonge carrière al aardig wat verschillende routes heb afgelegd, heb ik veel over mezelf geleerd en kan ik ook meer vertrouwen op mijn lichaam. Voorheen focuste ik me erg op alle kleine details, waardoor je soms de basis vergeet. Nu doe ik het andersom: ik richt me op de basis, waardoor de rest vaak ook op z’n plek valt.”