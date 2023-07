Remco Evenepoel noemt transfergeruchten over Ineos ’bullshit’

Evenepoel en zijn management zouden volgens de geruchten denken over een vroegtijdig vertrek bij Soudal Quick-Step en een overstap naar de Ineos Grenadiers. „Er doen dingen de ronde waar ik, mijn entourage of mijn familie zelf niets van weten”, zei de wereldkampioen daarover. „Het is best speciaal, wat er allemaal wordt gezegd. Een beetje bullshit. Sorry, maar ik vind geen ander woord.”

Volgens Evenepoel zijn er geen redenen om te vertrekken bij de ploeg. „En ondanks wat er wordt verteld ben ik mentaal sterk genoeg om te focussen op wat komt”, zei de Belg die in de eendaagse wedstrijd in het Baskenland voorlopig voor het laatst in actie komt in de regenboogtrui en volgende maand start in de Ronde van Spanje. Evenepoel won de Clásica San Sebastián vorig jaar en in 2019.