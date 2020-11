Sven Kramer zegt af voor NK allround

De viervoudig olympisch schaatskampioen is niet helemaal fit. De 34-jarige Fries meldde zich daarom eerder al af voor het digitale persmoment van zijn ploeg op donderdag.

„Dit is natuurlijk erg balen”, aldus de Fries. „Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden. Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn.”

Kramer was sinds de nacht van dinsdag op woensdag grieperig. Donderdag meldde hij zich al af voor een digitaal persmoment. Kramer testte deze week twee keer negatief op het coronavirus. De KNSB meldde dat alle 169 afgenomen coronatests negatief waren.

Kramer is zesvoudig Nederlands kampioen allround. Zijn laatste titel bij dit toernooi veroverde hij in 2015. Daarna deed hij niet meer mee.

Door de coronacrisis zijn er dit seizoen veel minder wedstrijden op de langebaan. Mede daardoor is het deelnemersveld bij de mannen en vrouwen dit jaar aanzienlijk sterker dan anders.

Jumbo-Visma wordt na de afmelding van Kramer vertegenwoordigd door Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Robin Groot en Jordy van Workum.

Zaterdag vinden in Thialf de 500 meter voor mannen en vrouwen, de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen plaats. Jan Blokhuijsen en Antoinette de Jong verdedigen in Heerenveen hun nationale titels.