Oud-spits Ruud ter Heide 14 jaar de cel in vanwege fatale steekpartij

Ter Heide was in 2017 betrokken bij ruzie in een eetcafé in het Twentse Reutum. De rechtbank acht het bewezen dat de ex-voetballer het slachtoffer met een mes heeft doodgestoken en daarnaast diens broer heeft verwond. Beiden werden respectievelijk twee en drie keer gestoken.

In de broekzak van Ter Heide werd later spierweefsel van het slachtoffer uit Winterswijk gevonden, wat volgens de rechter afkomstig moet zijn van het mes dat de oud-aanvaller hanteerde. Foto’s leverden daar bewijs voor.

Broer

De broer van Ter Heide, die aanvankelijk ook een celstraf van twaalf jaar kreeg, werd vrijdag vrijgepleit. De rechtbank stelde dat van hem niet kon worden bewezen dat hij een mes in zijn handen heeft gehad.

De broer werd wel schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging. Voor dat vergrijp kreeg hij een celstraf van één jaar. Omdat hij die straf al heeft uitgezeten, komt hij nu vrij.

Verklaring

Tegenover RTV Oost legde Ter Heide eerder deze maart een verklaring af. „Ik heb niet bewust gestoken. Er was eerder ruzie ontstaan in het café. Een groep uit Winterswijk was naar buiten gegaan. Daar begonnen ze te roepen en te bonzen op de ruiten. Ik ben naar buiten gegaan en heb gevraagd daarmee te kappen. Het latere slachtoffer viel mij toen aan. Ik zag vervolgens iets glinsteren in zijn hand. Dat bleek een mes. Dat heb ik afgepakt en vastgehouden. Toen heb ik hem nog wat tikken verkocht.” Ter Heide denkt dat het slachtoffer daarbij in de rug is geraakt. „Het zou kunnen dat dat is gebeurd, maar ik heb niet bewust gestoken.”

Carrière

Ter Heide maakte in het seizoen 2001/2002 bij FC Twente zijn debuut als profvoetballer. In totaal kwam hij tot vier duels voor de club uit zijn geboortestad. Via het Duitse Eintracht Nordhorn en het tweede elftal van Werder Bremen belandde Ter Heide in 2005 bij AGOVV Apeldoorn.

Later speelde de aanvaller ook voor Cambuur Leeuwarden, FC Emmen en PEC Zwolle. Met die laatste club promoveerde hij in 2011/2012, zijn voorlaatste seizoen als prof, naar de Eredivisie.