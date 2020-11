Vermoeide Mohamed Ihattaren komende duels buiten selectie PSV

De middenvelder is vermoeid en slaat daarom de duels tegen PAOK Saloniki in de Europa League (donderdag) en Sparta Rotterdam in de Eredivisie (zondag) over.

„Na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente vertelde Ihattaren dat hij zich uitgeput voelde. Dat gevoel had hij maandag nog steeds. Daarom hebben we besloten hem vandaag en zondag buiten de selectie te houden. Met extra individuele trainingsarbeid naast de teamtraining willen we hem fitter krijgen. Hopelijk is hiervan volgende week al het resultaat te zien”, zegt PSV-trainer Roger Schmidt.

Ihattaren was zondag tegen Twente (1-1) geen basisspeler. In de 69e minuut nam hij de plek in van aanvaller Eran Zahavi.