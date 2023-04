Arteta trots op Arsenal ondanks ’nederlaag’

De hekkensluiter van de Premier League stond binnen een kwartier met 2-0 voor in Londen en kwam, na de tegentreffer van Gabriel Martinelli, in de 66e minuut op 3-1. Thuisclub Arsenal, dat bovenaan staat en jaagt op de eerste landstitel sinds 2004, knokte zich in laatste minuten van de wedstrijd naar een punt dankzij doelpunten van Martin Ødegaard en Bukayo Saka.

Cruciaal

„Het is beter om 1 punt te hebben dan geen enkel punt, maar toch voelt dit als een nederlaag”, zei Arteta, wiens jonge ploeg de afgelopen weken al punten liet liggen bij Liverpool en West Ham United (twee keer 2-2). De voorsprong op Manchester City bedraagt nu vijf punten, maar de titelhouder heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Woensdag nemen City en Arsenal het tegen elkaar op in Manchester, in wat een cruciaal duel in de titelstrijd belooft te worden.

„We moeten in de spiegel kijken, want als je drie doelpunten weggeeft zoals wij dat hebben gedaan, wordt het heel moeilijk om in deze competitie een wedstrijd te winnen”, aldus Arteta. „We moeten nu resetten, terugblikken op het duel met Southampton en ons dan mentaal weer zo goed mogelijk voorbereiden. We moeten met een zo goed mogelijk plan naar Manchester gaan om daar te winnen.”

Ten Hag mist bij Manchester United ook Maguire in halve finale FA Cup

Manchester United-trainer Erik ten Hag moet voor de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion vooral achterin puzzelen. De Tukker mist sinds vorige week al de geblesseerde verdedigers Raphaël Varane en Lisandro Martinez, voor wie het seizoen al voorbij is vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Ten Hag kan zondag op Wembley ook geen beroep doen op Harry Maguire. De Engelse verdediger zit een schorsing uit.

Maguire leidde donderdag in Spanje met een fout de nederlaag tegen Sevilla in (3-0) en daarmee ook de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League. Een week eerder had de ploeg van Ten Hag in het eerste duel met Sevilla op het eigen Old Trafford een voorsprong van 2-0 in de slotfase weggegeven (2-2) door eigen doelpunten van Maguire en Tyrell Malacia.

De Portugese spelmaker Bruno Fernandes keert terug in de selectie van Ten Hag. Hij ontbrak donderdag vanwege een schorsing. Aanvaller Anthony Martial moest zich in Sevilla kort na rust laten vervangen vanwege een blessure. Het is nog onzeker of de Fransman de halve finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi kan spelen. Middenvelder Scott McTominay ontbreekt sowieso. Dat geldt bij Brighton voor de geblesseerde oud-Ajacied Joël Veltman.

Manchester United won eerder dit jaar de League Cup, het ’tweede’ bekertoernooi in Engeland.

