‘Deze ploeg gaat gewoon echt voor elkaar door het vuur’ AZ en Sam Beukema rammen op deur die toegang geeft tot koppositie

Door Steven Kooijman

Sam Beukema viert een feestje met Milos Kerkez. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - AZ heeft dit seizoen zelden of nooit verzaakt. Ook in de topper tegen Ajax bleek die kwaliteit bepalend voor de uiteindelijke 2-1 zege. ‘Stopper’ Sam Beukema doet een poging het huidige succes van AZ, de nummer drie van de Eredivisie die koplopers PSV en Ajax tot op een punt is genaderd, te verklaren. ,,Het is een team waar nog heel veel in zit.”