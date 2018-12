Robben loopt eenzaam zijn rondjes in München

De 34-jarige aanvaller is hersteld van de zenuwproblemen die hem de laatste twee wedstrijden aan de kant hielden. Robben liep in zijn eentje rondjes over het veld en kan komende week weer aansluiten bij de groepstraining.

Dat geldt mogelijk ook voor doelman Manuel Neuer, die is aanbeland bij het laatste deel van zijn revalidatie. De aanvoerder van Bayern München én het Duitse elftal raakte vorig jaar tot drie keer toe geblesseerd aan zijn linkervoet. In september werd weer een breukje ontdekt, waardoor Neuer wederom een operatie moest ondergaan.

Neuer hoopt en is realistisch

"Ik ga ervan uit dat ik in de loop van komende week het veld op mag", zei de keeper, die dinsdag zijn 32e verjaardag viert. "De kans dat ik dit seizoen nog kan spelen, is realistisch. Maar het is moeilijk om aan te geven wanneer ik daar precies klaar voor ben."

Bondscoach Joachim Löw wil Neuer meenemen naar het WK als zijn nummer 1 op tijd fit is.