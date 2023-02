Noord-Europese landen willen ook geen Russen op Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Noord-Europese landen willen ook geen Russen op Olympische Spelen

17.33 uur: De Noord-Europese landen willen niet dat Rusland en Wit-Rusland deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Dat hebben de olympische comités van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland in een gezamenlijke verklaring laten weten. „We kunnen daarover heel duidelijk zijn”, zeiden ze. „We willen deze landen niet op de internationale sportevenementen hebben.”

In grote lijnen is er al sprake van een internationale sportboycot, sinds de Russische inval in Oekraïne ongeveer een jaar geleden. „Sindsdien is de situatie niet veranderd”, zeggen de Noord-Europese landen. „Daarom is dit niet het moment om de zaken te heroverwegen. We moeten vastberaden zijn in onze steun aan het Oekraïense volk. Er moet vrede komen, dan valt er weer te praten.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet eerder weten deelname van Russische en Wit-Ruslandsische atleten niet geheel uit te sluiten. Het zou dan wel onder strikte voorwaarden moeten gebeuren, zoals meedoen onder neutrale vlag. Oekraïne liet daarop meteen weten in dat geval de Olympische Spelen vermoedelijk te boycotten. Volgens de Poolse minister van Sport overwegen zeker veertig landen dat voorbeeld te volgen.

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, was ook duidelijk in haar standpunt: Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds gaande is.

Hoekstra debuteert bij voetbalvrouwen Oranje

16.30 uur: Ajax-speelster Tiny Hoekstra is voor het eerst opgenomen in de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen. Bondscoach Andries Jonker heeft haar geselecteerd voor de twee wedstrijden tegen Oostenrijk op Malta, die op vrijdag 17 en dinsdag 21 februari worden gespeeld. Jonker heeft 26 speelsters uitgenodigd. Jill Roord ontbreekt. Zij is herstellende van een blessure.

Jonker: „De voorbereiding op het WK van aankomende zomer gaat nu echt beginnen. Oostenrijk is een serieuze tegenstander die langzaam maar zeker de aansluiting met de Europese top vindt en twee keer winnen van Oostenrijk is dan ook een mooi doel. Hoekstra debuteert in de selectie. Zij is de afgelopen periode belangrijk geweest voor Ajax, is betrokken geweest bij veel doelpunten en dan verdien je een uitnodiging.”

Oostenrijk staat negentiende op de FIFA wereldranglijst en behaalde het afgelopen EK de kwartfinale, waarin met 2-0 werd verloren van finalist Duitsland.

Amateurclubs mogen minuut stilte houden voor ramp Turkije

16.00 uur: Clubs uit het amateurvoetbal die komend weekeinde een minuut stilte willen houden om stil te staan bij de ramp in Turkije en Syrië, mogen dat van de KNVB doen. De voetbalbond vraagt wel om het initiatief vooraf te bespreken met de tegenstander en scheidsrechter.

„Er heeft zich een ramp van ongekende omvang voltrokken. Voetbal is onderdeel van de samenleving en ook op het veld wordt lief en leed gedeeld. We signaleren dat veel voetballers zich verbonden voelen en er ook op deze manier stil bij willen staan. Uiteraard moet die mogelijkheid er dan zijn”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

Eerder werd al bekend dat deze week voorafgaand aan de wedstrijden in de achtste finales van de KNVB-beker een minuut stilte wordt gehouden.

Franse skiër Pinturault pakt wereldtitel op combinatie

15.28 uur: Skiër Alexis Pinturault heeft de wereldtitel op de combinatie gewonnen. De Fransman bleef in Courchevel Méribel, de plaats waar hij deels opgroeide, de Oostenrijkers Marco Schwarz en Raphael Haaser voor.

De combinatie is een wedstrijd over super-G en slalom. Pinturault ging na de super-G aan de leiding en die stond hij op de slalom, waar hij als derde eindigde, niet meer af. Schwarz eindigde op 0,10 seconden achterstand als tweede.

Voor de 31-jarige Pinturault was het, na 2019, zijn tweede wereldtitel op de combinatie.

Pinturault pakte in 2018 bij de Olympische Spelen in Pyeongchang achter de Oostenrijker Marcel Hirscher zilver op de combinatie.

EK turnen in Turkije gaat voorlopig door, driebanden wel geschrapt

11:39 uur Het doorgaan van de Europese kampioenschappen turnen in het Turkse Antalya is vooralsnog niet in gevaar. Dat meldt de Europese turnbond European Gymnastics naar aanleiding van de aardbevingen die Turkije en Syrië hebben getroffen en waarbij al meer dan 5000 mensen zijn omgekomen.

De Europese bond zei in contact te staan met de Turkse bond. Antalya ligt op zo’n 800 kilometer van het epicentrum in Zuidoost-Turkije. De kampioenschappen voor zowel mannen als vrouwen zijn van 11 tot en met 16 april.

De wereldbiljartbond UMB heeft de world cup driebanden, die maandag in de Turkse hoofdstad Ankara van start is gegaan, alsnog gecanceld.

Aan deze eerste world cup van het seizoen zouden talrijke Nederlandse biljarters deelnemen. Een aantal van hen is al in Ankara en kan weer naar huis.

Burgemeester Parijs: geen Russen op Spelen zolang oorlog duurt

11:28 uur Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat meldt Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, dinsdag op Twitter.

„Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, wil ik niet dat er een Russische delegatie aanwezig is bij de Olympische Spelen”, aldus Hidalgo. „Ik zou dat onfatsoenlijk vinden.”

Hidalgo is met haar uitspraken van mening veranderd. Eerder zei de burgemeester dat het in haar ogen niet ondenkbaar was dat Russen onder neutrale vlag zouden meedoen aan de Spelen. Dat zei ze vorige maand met als argumentatie dat atleten anders om onterechte redenen concurrentie wordt ontzegd.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet vorige week weten te onderzoeken of atleten uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen. President Volodimir Zelenski van Oekraïne had de Franse president juist verzocht om Rusland en Wit-Rusland volledig te weren van de Spelen in Parijs.

Koning bezoekt finale tennistoernooi ABN AMRO Open

10:23 uur De 50e editie van het ABN AMRO Open in Rotterdam krijgt hoog bezoek. Koning Willem-Alexander zal op 19 februari aanwezig zijn bij de finale van het tennistoernooi in Ahoy. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de koning voorafgaand aan de mannenfinale de expositie met hoogtepunten uit de geschiedenis van het toernooi bezoekt, eveneens in de evenementenhal.

Aan de jubileumeditie doen vijf spelers uit de top 10 van het internationale tennis mee, onder hen de Griek Stefanos Tsitsipas, onlangs finalist op de Australian Open, en de Canadees Felix Auger-Aliassime, die het toernooi in Rotterdam vorig jaar op zijn naam schreef. Ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven behoren tot het deelnemersveld.

In 1974 werd de eerste editie gewonnen door de Nederlander Tom Okker. Ook Richard Krajicek, sinds 2004 toernooidirecteur, en Jan Siemerink wonnen in Rotterdam.

Warriors winnen met dank aan schutter Thompson

08:40 uur De basketballers van Golden State Warriors waren in het NBA-duel met Oklahoma City Thunder ook zonder Stephen Curry te sterk: 141-114. De sterspeler liep zaterdag een mogelijk ernstige knieblessure op. Klay Thompson leidde de titelverdediger dan maar naar de ruime winst, mede dankzij liefst 12 driepunters.

Thompson kwam op een totaal uit van 42 punten. Met zijn 12 rake worpen van afstand werd hij de tweede speler na Curry die er in meerdere duels in slaagde 12 of meer driepunters te produceren. Thompson is de recordhouder met 14 driepunters in één wedstrijd, een prestatie die hij leverde in 2018.

All-Star Shai Gilgeous-Alexander maakte 20 punten voor Oklahoma dat drie van de laatste vier duels verloor.

Boston Celtics, koploper in de oostelijke divisie, won bij Detroit Pistons: 99-111. Grote man bij Boston was opnieuw Jayson Tatum met 34 punten, 11 rebounds en 6 assists. Tatum was dit seizoen al twee keer eerder tegen Detroit goed voor 30 punten of meer. Met 38 overwinningen tegen 16 nederlagen is zijn ploeg de best presterende in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Overstap basketballer Irving van Brooklyn naar Dallas bevestigd

07:44 uur De overgang van basketballer Kyrie Irving van Brooklyn Nets naar Dallas Mavericks is afgerond. Irving was in Brooklyn niet onomstreden; eerst omdat hij zich weigerde te laten vaccineren tegen corona, afgelopen najaar na een verwijzing op sociale media naar een documentaire die door velen wordt beschouwd als antisemitisch.

Met een „Welkom in Dallas” begroette de club uit Texas op sociale media Irving en zijn teamgenoot Markieff Morris. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith gingen de omgekeerde weg en werden op vergelijkbare wijze onthaald in Brooklyn.

Los Angeles Lakers, Phoenix Suns en Los Angeles Clippers werden in verband gebracht met Irving sinds bekend werd dat de guard zijn wens te vertrekken uit New York had aangegeven. Dat zou gebeurd zijn nadat onderhandelingen over een langer verblijf bij de Nets waren vastgelopen.

Irving werd in 2016 kampioen van de NBA met Cleveland Cavaliers. Hij kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor de Nets waar hij een belangrijke speler was. Maar vaak stond de verhouding met de club op scherp. Na zijn weigering zich te laten vaccineren was hij een aantal maanden niet speelgerechtigd, onder meer omdat New York ongevaccineerden niet toestond te sporten in binnenruimtes. Het promoten van een omstreden documentaire leidde tot veel kritiek en een schorsing van acht wedstrijden.

Irving was desondanks een belangrijke speler voor de Nets, met dit seizoen een gemiddelde van 27,1 punten per wedstrijd.