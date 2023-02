Overstap Irving van Brooklyn naar Dallas bevestigd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Warriors winnen met dank aan schutter Thompson

08:40 uur De basketballers van Golden State Warriors waren in het NBA-duel met Oklahoma City Thunder ook zonder Stephen Curry te sterk: 141-114. De sterspeler liep zaterdag een mogelijk ernstige knieblessure op. Klay Thompson leidde de titelverdediger dan maar naar de ruime winst, mede dankzij liefst 12 driepunters.

Thompson kwam op een totaal uit van 42 punten. Met zijn 12 rake worpen van afstand werd hij de tweede speler na Curry die er in meerdere duels in slaagde 12 of meer driepunters te produceren. Thompson is de recordhouder met 14 driepunters in één wedstrijd, een prestatie die hij leverde in 2018.

All-Star Shai Gilgeous-Alexander maakte 20 punten voor Oklahoma dat drie van de laatste vier duels verloor.

Boston Celtics, koploper in de oostelijke divisie, won bij Detroit Pistons: 99-111. Grote man bij Boston was opnieuw Jayson Tatum met 34 punten, 11 rebounds en 6 assists. Tatum was dit seizoen al twee keer eerder tegen Detroit goed voor 30 punten of meer. Met 38 overwinningen tegen 16 nederlagen is zijn ploeg de best presterende in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Overstap basketballer Irving van Brooklyn naar Dallas bevestigd

07:44 uur De overgang van basketballer Kyrie Irving van Brooklyn Nets naar Dallas Mavericks is afgerond. Irving was in Brooklyn niet onomstreden; eerst omdat hij zich weigerde te laten vaccineren tegen corona, afgelopen najaar na een verwijzing op sociale media naar een documentaire die door velen wordt beschouwd als antisemitisch.

Met een „Welkom in Dallas” begroette de club uit Texas op sociale media Irving en zijn teamgenoot Markieff Morris. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith gingen de omgekeerde weg en werden op vergelijkbare wijze onthaald in Brooklyn.

Los Angeles Lakers, Phoenix Suns en Los Angeles Clippers werden in verband gebracht met Irving sinds bekend werd dat de guard zijn wens te vertrekken uit New York had aangegeven. Dat zou gebeurd zijn nadat onderhandelingen over een langer verblijf bij de Nets waren vastgelopen.

Irving werd in 2016 kampioen van de NBA met Cleveland Cavaliers. Hij kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor de Nets waar hij een belangrijke speler was. Maar vaak stond de verhouding met de club op scherp. Na zijn weigering zich te laten vaccineren was hij een aantal maanden niet speelgerechtigd, onder meer omdat New York ongevaccineerden niet toestond te sporten in binnenruimtes. Het promoten van een omstreden documentaire leidde tot veel kritiek en een schorsing van acht wedstrijden.

Irving was desondanks een belangrijke speler voor de Nets, met dit seizoen een gemiddelde van 27,1 punten per wedstrijd.