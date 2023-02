Ex-AZ-speler Ryan Donk midden in rampgebied Turkije

Donk was met zijn club Kasimpasa in de stad Hatay gebleven na de met 1-0 van Hatayspor verloren competitiewedstrijd. „Ryan is enorm geschrokken, maar gelukkig veilig terug in Istanbul”, laat zijn vader Henk Donk weten vanuit Paramaribo.

„Normaal vliegen ze na de wedstrijd direct terug, maar door het slechte weer kon dat niet. Ze zijn ’s nachts in het hotel wakker geschrokken door de hevige aardschokken. Het gebouw heeft het gehouden”, aldus Henk Donk. „Ze hebben de nacht verder doorgebracht in de bus. Pas laat in de middag hebben ze terug kunnen vliegen naar Istanbul. Ryan was erg opgelucht dat hij terug was. Het is een verschrikkelijke ervaring geweest.”

Atsu

Hatay, dat aan de grens met Syrië ligt, is een van de zwaarst getroffen steden in het rampgebied. Christian Atsu, de maker zondagavond van de winnende goal voor de thuisploeg, werd bedolven onder het puin en kon pas na een urenlange zoekactie gewond onder de brokstukken vandaan worden gehaald. Naar technisch directeur Taner Savut van Hatayspor wordt nog altijd gezocht.

Donk is bij Kasimpasa ploeggenoot van Mickaël Tirpan, de Belg met Turkse roots, die tot voor kort bij Fortuna Sittard speelde. Tot vorige week speelde ook Jeffrey Bruma voor de club uit Istanbul, maar de centrale verdediger maakte in de slotweek van de transfertermijn de overstap op huurbasis naar SC Heerenveen.

De inmiddels 36-jarige Donk speelt al tien jaar in Turkije. In de periode 2013-2015 was hij speler van Kasimpasa. Daarna vertrok de Surinaams international naar topclub Galatasaray. Medio 2021 keerde hij terug bij Kasimpasa, dat zestiende staat in de Süper Lig, twee plekken onder Hatayspor. De Turkse voetbalbond heeft naar aanleiding van de zware aardbeving alle nationale competities stilgelegd.