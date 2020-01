’Ferrari-flirt Hamilton zette Red Bull onder druk’

„De ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben ons onder druk gezet”, zo stelt hij, doelend op twee punten: ,,De flirt tussen Ferrari en Lewis Hamilton en het bijtekenen van Charles Leclerc bij Ferrari.”

„We wisten niet wat er waar was van het Hamilton-gerucht, maar het is duidelijk dat Mercedes moet reageren als Hamilton in 2021 daadwerkelijk naar Ferrari gaat. Dan was Verstappen zeker hun eerste keuze geweest. Dit is dan ook een zeer belangrijke stap voor ons. We kunnen nu met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Honda

Volgens Marko is ook motorleverancier Honda zeer tevreden over de nieuwe deal met Verstappen. „Max vertegenwoordigt voor de Japanners een hoge waarde. Zij houden van zijn agressieve rijstijl en open houding.”

De 76-jarige Oostenrijker hoopt dat het verlengen van het contract van de Nederlander Honda verleidt tot een langer verblijf in de Formule 1. Op dit moment hebben de Japanners toegezegd tot en met 2021 actief te blijven in de koningsklasse.

„Binnenkort zullen we verder praten met Honda. Ik wacht momenteel op het moment dat ik naar Japan moet vliegen.”

