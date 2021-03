Het geheim van ’dodelijke’ Davy Klaassen

Davy Klaassen viert een van zijn vele openingstreffers. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als ’Mister 1-0’ Davy Klaassen (28) donderdag in het Wankdorf-stadion opnieuw de openingstreffer voor zijn rekening neemt, kunnen de fans van Ajax ontspannen achterover zitten. Niet alleen omdat Young Boys er na de 3-0 in Amsterdam in dat geval vijf moet maken om de kwartfinale van de Europa League te halen. Maar ook omdat Ajax na een 1-0 of 0-1 van Klaassen statistisch gezien 79 procent van de wedstrijden wint, zeventien procent gelijkspeelt en maar vier procent verliest.