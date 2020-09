Derde nederlaag Jong Ajax op rij, NAC blijft winnen

Het duel in Amsterdam eindigde in 1-2. Justin de Haas en Cheick Touré kwamen voor de rust tot scoren namens de bezoekers. Op slag van rust verkleinde Jurgen Ekkelenkamp de achterstand voor de thuisclub.

Na de rust maakte Jong Ajax vergeefs jacht op de gelijkmaker. Ook met een man meer wilde het niet lukken. De Haas kreeg na ruim een uur binnen vijf minuten twee keer de gele kaart, waardoor Jong PSV vanaf de 69e minuut met tien man verder moest. De drie punten gingen dankzij het nodige geluk toch mee naar Eindhoven. Jong Ajax zag tot drie keer toe een doelpoging op de paal belanden.

Jong PSV staat met zes punten in de subtop. Afgelopen vrijdag wonnen de Brabanders met 4-1 bij Jong AZ.

Sydney van Hooijdonk was twee keer trefzeker tegen FC den Bosch. Ⓒ BSR Agency

NAC Breda dankzij Van Hooijdonk langs Den Bosch

NAC Breda heeft dankzij invaller Sydney van Hooijdonk ook de derde wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn versloeg FC Den Bosch met 2-1.

Van Hooijdonk scoorde na de rust twee keer in de Brabantse derby. Hij was al na twaalf minuten ingevallen voor zijn geblesseerd geraakte ploeggenoot Mario Bilate. FC Den Bosch kwam kort daarna op voorsprong door een treffer van Jizz Hornkamp. In de tweede helft sloeg 20-jarige Van Hooijdonk twee keer toe.

De zoon van oud-topscorer Pierre van Hooijdonk trof in de voorgaande wedstrijd bij Helmond Sport (0-2) als invaller ook al doel.