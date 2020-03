Coronavirus noopt Go Ahead Eagles tot ’drastisch besluit’

„Een drastisch besluit, maar met het oog op de huidige situatie in de wereld kunnen we geen risico’s nemen”, aldus technisch manager Paul Bosvelt van de eerste divisieclub uit Deventer. Hij zegt dat het gaat om een ’flinke’ groep. „Met meerdere van deze spelers waren we in normale omstandigheden gaan praten over contractverlenging of het lichten van hun optie.”

Maar de huidige omstandigheden zijn verre van normaal, vervolgt de oud-profvoetballer. „Er valt op dit moment geen zinnig woord te zeggen over de impact van de huidige situatie waarin de voetbalwereld verkeert. Worden wedstrijden wel of niet gespeeld? Is dat met of zonder publiek? En wanneer? Hoe komt het (regionale) bedrijfsleven uit deze corona-crisis? Allemaal factoren die grote invloed hebben op onze financiële huishouding.”

Bosvelt spreekt van een vervelend proces. „Maar als wij in de komende dagen, weken of maanden beter inzicht hebben in onze situatie (her)starten we de gesprekken onmiddellijk. Ik heb alle jongens met een aflopende verbintenis telefonisch een toelichting gegeven, en allemaal toonden ze niets dan begrip voor ons standpunt.”

De technisch manager zegt dat het voortbestaan van de club niet in het geding is. „Door een gezond financieel beleid kunnen we als club wel tegen een stoot.”