Sam Lammers heeft droomtransfer naar Atalanta te pakken

De spits reist vrijdag af naar Italië om zijn transfer, na de medische keuring, te voltooien. Beide clubs werken nu de laatste details uit. Dat is het resultaat van wekenlange, schoorvoetende onderhandelingen.

Lammers en PSV waren akkoord over contractverlenging, maar zaakwaarnemer Reza Fazeli zat een tijd lang dwars voor de definitieve handtekening en kwam ineens met Atalanta op de proppen. Alle partijen gaan nu alsnog tevreden uit elkaar. Lammers had in Eindhoven nog een contract voor een seizoen.

Eran Zahavi (33) van het Chinese Guangzhou R&F moet zijn vervanger worden.