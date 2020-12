België en Frankrijk op herhaling in Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: België treft Frankrijk in halve finale Nations League

18.00 uur: België neemt het volgend jaar in de halve finales van de Nations League op tegen Frankrijk. Gastland Italië speelt in de andere halve eindstrijd tegen Spanje. Dat is donderdag door loting in Nyon bepaald.

De wedstrijd tussen België en Frankrijk is een herhaling van de halve eindstrijd bij het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland. De Fransen wonnen toen met 1-0 en werden uiteindelijk wereldkampioen.

België en Frankrijk spelen nu hun halve finale op 7 oktober in Turijn. Een dag eerder is in Milaan de confrontatie tussen Italië en Spanje. De finale en de wedstrijd om het brons zijn op 10 oktober.

Italië bleef het Nederlands elftal in groep 1 van de A-divisie van de Nations League voor en plaatste zich zo voor het finaletoernooi. Oranje slaagde er tijdens de eerste editie van de Nations League nog wel in om de laatste vier te halen. Portugal was toen in de finale met 1-0 te sterk.

Basketbal: Davis volgende miljoenendeal voor NBA-kampioen Lakers

17.05 uur: In navolging van sterspeler LeBron James heeft Los Angeles Lakers ook Anthony Davis voor langere tijd vastgelegd. De 27-jarige forward vierde het afgelopen seizoen zijn eerste NBA-kampioenschap aan de zijde van James, en blijft nu zeker tot het seizoen 2024/25 verbonden aan de club.

Davis, die in 2019 overkwam van New Orleans Pelicans, kreeg een contract ter waarde van omgerekend 156 miljoen euro voorgeschoteld.

Het afgelopen seizoen was Davis goed voor gemiddeld 26,1 punten en 9,3 rebounds en had zodoende een groot aandeel in het veroveren van de zeventiende NBA-titel voor de club uit Los Angeles.

Voetbal: Wriedt voor het eerst bij wedstrijdselectie Willem II

16.09 uur: Aanvaller Kwasi Wriedt zit zaterdag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Willem II. De 26-jarige spits raakte in de voorbereiding op het huidige Eredivisie-seizoen geblesseerd, maar is inmiddels voldoende hersteld.

Willem II haalde Wriedt eind januari bij het tweede elftal van Bayern München. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Team VVCS, een verzameling profspelers die op zoek zijn naar een club, in augustus raakte hij geblesseerd, waardoor de Duitser nog altijd op zijn officiële debuut voor de ploeg van trainer Adrie Koster wacht.

Ook doelman Robbin Ruiter keert terug in de selectie. Daar staat de absentie van verdediger Miquel Nelom tegenover vanwege een blessure.

De Tilburgers spelen zaterdagavond (18.45 uur) een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.

Golf: Herstel Besseling in Dubai

16.07 uur: Wil Besseling heeft zich op de tweede dag van het Golf in Dubai Championship aanzienlijk verbeterd. De Noord-Hollander, die op jacht is naar een startbewijs voor het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand, kwam op de tweede dag tot een ronde van 65 slagen, 7 onder par. Na zijn mindere optreden op de eerste dag (73) steeg Besseling van de 85e naar de gedeelde 43e plaats.

Besseling kwam op de banen van de Jumeirah Golf Estates tot vijf birdies en een eagle. De leiding in Dubai bleef in handen van de Engelsman Andy Sullivan, die na een openingsronde van 61 nu 66 slagen nodig had.

Autosport: Zhou en Alonso doen test voor Renault in Formule 1

16.01 uur: De coureurs Guanyu Zhou en Fernando Alonso treden binnenkort op als testcoureurs voor de Formule 1-renstal van Renault. De Chinees en Spanjaard zullen in actie komen op het Yas Marina circuit van Abu Dhabi, zo maakte Renault bekend. Dat gaat gebeuren op 15 december.

De 21-jarige Zhou komt momenteel uit de Formule 2. Hij testte dit jaar al eerder in de hoogste klasse. Alonso is een routinier in de Formule 1, die na een korte onderbreking komend jaar terugkeert bij Renault.

Hockey: Den Bosch-coach Ehren wordt bondscoach Belgische hockeyvrouwen

14.52 uur: Den Bosch-trainer Raoul Ehren wordt de nieuwe bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen. De Nederlander neemt de fakkel over van Niels Thijssen, die zelf opstapte. Hij zal in een eerste fase de Red Panthers leiden tot en met het EK van juni 2021.

De Belgische hockeybond kondigde donderdagochtend het afscheid van Thijssen. Die was sinds 2015 betrokken bij de nationale ploeg, eerst als assistent, dan als interim-coach en vanaf 2017 als volwaardig hoofdcoach.

Voetbal: Solbakken nieuwe bondscoach van Noorwegen

14.43 uur: Stale Solbakken is de nieuwe bondscoach van Noorwegen. De 52-jarige Solbakken is de opvolger van Lars Lagerbäck (72).

Solbakken was de afgelopen jaren trainer van FC Kopenhagen. Hij had de Deense topclub van 2005 tot 2011 en van 2013 tot 2020 onder zijn hoede. Tussendoor was hij kort trainer bij FC Köln en Wolverhampton Wanderers.

Lagerbäck was sinds 2017 in dienst bij de Noren. Daarvoor was hij bondscoach van Nigeria en IJsland. Met IJsland baarde hij in 2016 opzien door de kwartfinales te halen van het EK.

Noorwegen liep plaatsing voor het EK van volgend jaar mis door in de play-offs van Servië te verliezen.

Wielrennen: Aru verkast naar Qhubeka-Assos

13.29 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg Qhubeka-Assos, de opvolger van NTT, heeft Fabio Aru gecontracteerd. De 30-jarige Italiaan, die zijn contract bij UAE-Team Emirates zag aflopen, heeft een contract voor één seizoen ondertekend.

Aru won in 2015 de Ronde van Spanje en eindigde ook twee keer op het podium bij de Ronde van Italië. Daar werd hij derde in 2014 en tweede in 2015.

Van 2013 tot en met 2017 kwam Aru uit voor Astana. Sinds zijn overstap naar Emirates in 2018 wist hij niet meer te imponeren. Zijn Italiaanse titel in 2017 en de etappezege in de Tour in hetzelfde jaar naar La Planche des Belles Filles waren zijn laatste noemenswaardige prestaties.

NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Half november gaf de ploegleiding aan dat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg” zou staan. Onlangs werd het voortbestaan verzekerd door het aantrekken van een nieuwe geldschieter.

Basketbal: Voormalig ’MVP’ Westbrook verruilt Rockets voor Wizards

10:22 uur Basketballer Russell Westbrook vervolgt zijn loopbaan bij Washington Wizards. De 32-jarige Westbrook, in 2017 verkozen tot MVP (meest waardevolle speler), komt over van Houston Rockets.

Westbrook werd al negen keer geselecteerd voor de All Star Game. Met de Verenigde Staten werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2012 olympisch kampioen.

In 2019 verruilde Wesbrook Oklahoma City Thunder voor Houston Rockets, maar daar wist hij niet zijn niveau uit Oklahoma te halen. Desondanks was hij gemiddeld goed voor 27,2 punten, 7,9 rebounds en 7 assists per wedstrijd.

Vechtsport: Nu ook structurele dopingcontroles in kickboksen en mma

Er gaat in Nederland structureel op doping gecontroleerd worden in het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma). Hierover hebben de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) en de Dopingautoriteit een akkoord bereikt. Tot nu toe vonden dopingcontroles slechts incidenteel plaats in de vechtsport

„Dit is een belangrijke stap in de professionalisering van de vechtsport”, stelt VA-directeur Farid Gamei. „Onze sporten worden door ruim een half miljoen mensen beoefend in Nederland. In een normaal jaar vinden er 7.000 wedstrijden plaats. Meer dan de helft van de wedstrijdsporters is minderjarig, dat maakt het extra belangrijk om een cleane sportcultuur te hebben. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling, die past in onze opdracht om de sporten schoner, gezonder en beter georganiseerd te maken.”

Basketbal: Bijna 9 procent NBA-spelers niet in actie door corona

07:30 uur Ongeveer drie weken voor het begin van het seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kan 9 procent van de spelers niet trainen vanwege een besmetting met het coronavirus. De overkoepelende organisatie liet weten dat uit een eerste testronde bleek dat 48 van de geteste 546 spelers positief zijn bevonden. Ze zitten nu in afzondering.

Het aantal besmettingen is hoger dan afgelopen zomer, toen het seizoen in een afgeschermde omgeving in de buurt van Orlando werd hervat.

Voetbal: Rashford houdt blessure over aan duel met PSG

07:30 uur Marcus Rashford van Manchester United heeft een blessure aan een schouder overgehouden aan het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. De aanvaller, die in het door de Engelsen verloren (1-3) duel scoorde, kan volgens coach Ole Gunnar Solskjaer mogelijk niet meedoen in de wedstrijd van komend weekeinde tegen West Ham United.

Vorige maand moest Rashford ook al enkele interlands van het Engelse elftal overslaan, vanwege problemen met dezelfde schouder. „Het gaat maar niet weg”, aldus Solskjaer. „We moeten even onderzoeken hoe ernstig het deze keer is. Hopelijk valt het mee en kan hij snel weer spelen.”

Manchester United is de nummer negen van de Premier League, met 9 punten én een wedstrijd minder dan koploper Tottenham Hotspur.