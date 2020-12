Coronavirus heeft NBA in de greep

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Bijna 9 procent NBA-splers door corona niet in actie

07:30 uur Ongeveer drie weken voor het begin van het seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kan 9 procent van de spelers niet trainen vanwege een besmetting met het coronavirus. De overkoepelende organisatie liet weten dat uit een eerste testronde bleek dat 48 van de geteste 546 spelers positief zijn bevonden. Ze zitten nu in afzondering.

Het aantal besmettingen is hoger dan afgelopen zomer, toen het seizoen in een afgeschermde omgeving in de buurt van Orlando werd hervat.

Voetbal: Rashford houdt blessure over aan duel met PSG

07:30 uur Marcus Rashford van Manchester United heeft een blessure aan een schouder overgehouden aan het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. De aanvaller, die in het door de Engelsen verloren (1-3) duel scoorde, kan volgens coach Ole Gunnar Solskjaer mogelijk niet meedoen in de wedstrijd van komend weekeinde tegen West Ham United.

Vorige maand moest Rashford ook al enkele interlands van het Engelse elftal overslaan, vanwege problemen met dezelfde schouder. „Het gaat maar niet weg”, aldus Solskjaer. „We moeten even onderzoeken hoe ernstig het deze keer is. Hopelijk valt het mee en kan hij snel weer spelen.”

Manchester United is de nummer negen van de Premier League, met 9 punten én een wedstrijd minder dan koploper Tottenham Hotspur.