Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen ziet met één oog niet meer

„Het gebeurde bij een kopduel in de lucht. Hij kon daarna aan één oog niets meer zien”, zei trainer Dick Advocaat. „Ze zijn nu aan het kijken wat er aan de hand is.”

Jørgensen kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven de Argentijnse huurling Lucas Pratto. De Deen tekende na een half uur voor de 1-1. Mogelijk heeft Jørgensen zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld, want hij staat naar verluidt in de belangstelling van de Turkse club Galatasaray. Advocaat zei echter van niets te weten.

„Als jullie het weten, dan lijkt me dat ik het ook moet weten, toch?”, zei Advocaat. „Ik heb daar niets over gehoord.” Niet Pratto, maar Bryan Linssen kwam voor Jørgensen in het veld. De Argentijn mocht een kwartier voor tijd alsnog invallen, maar hij kon zich opnieuw niet onderscheiden.

AZ-trainer Jansen ziet Boadu eindelijk weer uitblinken

Uitgerekend de man die zo worstelde met zijn vorm, bezorgde AZ met twee doelpunten in De Kuip de winst op Feyenoord (2-3). Myron Boadu stond na rust twee keer aan het einde van een flitsende Alkmaarse uitbraak. „Dit was waar heel Nederland een beetje naar snakte”, zei trainer Pascal Jansen met een glimlach, doelend op alle aandacht die de afgelopen weken uitging naar de vorm van Boadu. „Hij komt op dit moment een beetje moeizaam tot scoren. Maar als je zo’n talentvolle spits in de groep hebt, hoop je iedere week dat hij ze gaat maken.”

Jansen vertelde Boadu de afgelopen weken steeds dat hij rustig moest blijven. „We hebben hem voorgehouden: blijf je taken uitvoeren voor de ploeg, dan komen de goals vanzelf. En vandaag gebeurde dat.”

AZ trok in De Kuip de zegereeks tegen clubs uit de traditionele top 3 door. De Alkmaarders hebben nu al zeven duels met Feyenoord, Ajax en PSV op rij gewonnen. „Dat is inherent aan het niveau dat wij nastreven”, aldus Jansen.

