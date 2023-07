Koningin Vivianne terug in de kleedkamer van de Oranje Leeuwinnen

Niet voor de eerste keer verwelkomde Andries Jonker het fenomeen uit Hoogeveen in nabijheid van zijn speelsters met open armen. Rond de duels met Duitsland (0-1) en Polen (4-1) verbleef Miedema ook een paar dagen bij de nationale selectie. Eén voor één vielen haar ploeggenoten haar in het Parkhotel in Horst aan de Maas om de nek. Zondag speelt Oranje in Kerkrade de ‘uitzwaaiwedstrijd’ tegen België (20.45 uur).

Ze hadden veel lieve woorden over voor hun geblesseerde ploeggenote. En daar gaat veel positiviteit van uit, heeft de bondscoach gemerkt. ,,Het bepaalt niet hoe wij het straks gaan doen op het WK, maar het is wel een impuls dat kan helpen”, zei Jonker zaterdagmiddag. ,,Haar medespeelsters zien Viv graag en omgekeerd geldt hetzelfde.”

Leeuwinnen-koningin

De 26-jarige spits geldt voor Jonker al maandenlang als een ‘onregelmatig klankbord’, meent hij. De twee bellen veelvuldig met elkaar. ,,Soms hebben we een paar keer in een week contact en soms één keer in een paar weken. Ze heeft een geweldig observatievermogen. Daarmee kan ze mij helpen. Het geeft ook een impuls aan de groep en het trekt de aandacht van de media”, aldus Jonker, die van zijn selectie een hechte eenheid lijkt te hebben gesmeed.

Het geeft de van hun koningin beroofde Leeuwinnen moed. ,,Dat zij hier is, is goed voor het team, het vrouwenvoetbal én niet te vergeten Vivianne zelf”, vervolgt de coach. ,,We hopen dat ze in september, oktober haar rentree kan maken.”

Rentree

Het elftal van Jonker speelt tussen 20 en 26 september twee duels in het kader van de Nations League. ,,We komen dus drie á vier weken na het WK al weer bij elkaar, want dan gaat ‘het’ al weer verder. Dan is het voor Vivianne goed dat het contact met het team blijft, dat ze ook weet waar we aan werken en op welke hobbels we stuiten.”

Indien fit kan Miedema op 22 september in en tegen België haar rentree maken. ,,We gaan er geen druk opzetten”, drukt Jonker direct op de rem. ,,Maar het is logisch dat zij ergens in het najaar haar rentree hoopt te maken. Eerst bij Arsenal. En als dat goed gaat, ook bij ons.”

Gast aan tafel

Het bleef wat Miedema betreft overigens niet alleen bij observeren en huggen. Zo werkte de spits van Arsenal op het trainingsveld met een staflid een eigen loopprogramma af. Verder was zij gast aan tafel en aanwezig bij de teammeetings.