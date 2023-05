Trainer Galtier wil credits na titel PSG: ’Op koers gebleven bij lastige momenten’

„Persoonlijk vind ik dat ik het verdien om te blijven”, zei Galtier op vragen. „Omdat ik dit seizoen alles heb gegeven en er veel energie heb ingestopt. We wisten hoe we op koers moesten blijven in heel lastige momenten, of het nu op persoonlijk vlak was of professioneel.”

Galtier vond dat er een PSG was van voor het WK voetbal afgelopen najaar en een van daarna. „De eerlijke analyse, die jij niet wil maken, is dat er een PSG was van voor het WK en een van na het WK, met heel belangrijke spelers die in het geval van sommigen niet meer hebben gespeeld”, antwoordde hij op een vraag van een journalist. Zo verwees hij naar Neymar die sinds februari geblesseerd is. Ook sterspeler Lionel Messi kreeg kritiek omdat hij de topvorm die hij op het WK had daarna niet meer liet zien bij PSG.